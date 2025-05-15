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11:50, 15 мая 2025Мир

В МИД заявили о готовности российской делегации к серьезным переговорам

Захарова: Делегация из России прибыла в Стамбул для переговоров по Украине
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Делегация из России, прибывшая в Стамбул для переговоров по Украине, настроена на серьезную работу. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она подтвердила, что делегация уже находится в Турции. «Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезные переговоры», — подчеркнула Захарова.

Однако, по ее словам, Украина не помышляет о мире и вряд ли намерена прекратить войну. Известно, что переговоры перенесли на вторую половину дня, а украинский лидер Владимир Зеленский, решивший участвовать в них лично, сначала встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, Зеленский паникует перед встречей с российской делегацией. «Зеленский мечется, так как в США ему говорят одно, а [президент Франции Эммануэль] Макрон в Европе — другое», — сказал депутат.

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