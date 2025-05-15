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06:59, 15 мая 2025Забота о себе

Желание некоторых людей состоять в открытых отношениях объяснили

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Сексолог Ольга Василенко объяснила, почему некоторые люди выбирают открытые отношения. Соответствующий видеоролик появился на ее YouTube-канале.

Василенко связала желание состоять в открытых отношениях с необходимостью постоянно получать яркие эмоции и ощущения, которых нет, если рядом всегда находится только один человек. Кроме того, некоторые люди в основных отношениях сталкиваются с такой проблемой, как разница сексуальных темпераментов, поэтому ищут дополнительных партнеров, отметила она.

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Также, по словам специалистки, бывают случаи, когда в основных отношениях человека устраивает абсолютно все. В связи с этим он не хочет их разрывать только из-за наличия определенных сексуальных желаний, которые не может подавить. Открытые отношения выбирают и люди, очень высоко ценящие свободу, причем как свою, так и партнера.

Ранее сексолог Каролина Фрейтас рассказала пожилым людям о пользе мастурбации. По ее словам, самоудовлетворение приводит к нормализации артериального давления.

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