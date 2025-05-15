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02:33, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Женщина нашла пугающее послание в заказе навынос и получила совет обратиться в полицию

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Reddit

Женщина нашла пугающее послание в заказе навынос и рассказала о находке на портале Reddit. Она получила от комментаторов совет обратиться в полицию.

По словам авторши поста, она забрала заказ из автокафе и обнаружила на упаковке бургера и чеке слово Help (в переводе с английского языка означает «помогите»), написанное жирным маркером. Женщина опубликовала фото находки с вопросом, стоит ли ей сообщать об этом в полицию. «Мой бойфренд думает, что это шутка, но я не уверена», — добавила она.

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Публикация быстро стала вирусной и спровоцировала бурные обсуждения в сети. Многие пользователи призвали авторшу не игнорировать подобные сообщения и вызвать полицию, поскольку даже если это окажется шуткой, лучше проявить осторожность.

«Позвони в 911, я бы не уповал на то, что это шутка. Серьезно», «Нет, это совсем не повод для смеха. Это повод обратиться в полицию. Если они решат, что это не срочное дело, по крайней мере, ты сделала все, что могла», «Автор, пожалуйста, скажи, что ты обратилась в полицию, не заставляй нас гадать», — написали обеспокоенные участники обсуждения в комментариях.

В итоге женщина сообщила, что действительно обратилась в полицию, как и многие другие пользователи, увидевшие ее пост. «Миллионы людей позвонили и кто-то выяснил, что вся история оказалась неудачной шуткой одного из сотрудников», — отметила авторша поста в комментариях. По ее словам, работник был уволен после инцидента.

Ранее сообщалось, что другая пользовательница Reddit рассказала на портале о том, что бойфренд изучил ее телефон и сделал неприятное открытие о ней. По словам девушки, реакция парня сильно ее расстроила.

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