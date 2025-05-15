Женщину посадили в тюрьму за совращение 13-летнего друга сына

В США женщина год домогалась друга сына и попала в тюрьму

В штате Техас, США, 46-летнюю женщину посадили в тюрьму на пять лет за совращение подростка. Об этом пишет People.

Осужденная Натали Соррелс больше года домогалась 13-летнего друга своего сына. Согласно его показаниям, женщина неоднократно приставала к нему. Это происходило на вечеринке, которую устраивал ее ребенок, и в машине после футбольного матча.

Непристойное поведение Соррелс раскрылось благодаря матери жертвы. Она увидела в телефоне сына странные сообщения от женщины и заставила его обо всем рассказать. Сначала подросток отказывался, но сдался после того, как его мать обратилась в правоохранительные органы. Соррелс взяли под арест.

Оказалось, что женщина долгое время была волонтером в церкви Lakepointe и занималась работой с молодежью. После ареста Соррелс представители церкви заявили, что в ее стенах не происходило ничего неподобающего. Женщину отстранили от волонтерской деятельности.

Ранее сообщалось, что жительница США по имени Таня вышла замуж за друга старших сыновей и решила завести с ним детей. 44-летняя женщина планирует забеременеть от 26-летнего мужа с помощью ЭКО.

