Знаменитая порномодель рассказала о походах на секс-вечеринки

Знаменитая американская порномодель Тру Кейт описала свой опыт участия в секс-вечеринках. Об этом пишет News.com.au.

Кейт утверждает, что начала сниматься в порно в 2019 году, после того, как бросила работу маркетолога. Вскоре ее стали приглашать на секс-вечеринки. Модель заявила, что часто люди представляют себе подобные мероприятия, как сцены из фильма «С широко закрытыми глазами», однако на самом деле все проходит намного спокойнее.

По словам Кейт, обычно люди там много общаются, прежде чем заняться сексом, причем все происходит исключительно с взаимного согласия по оговоренным правилам. Она добавила, что на вечеринках, которые она посещала, участников, перебравших с алкоголем, сразу же выставляли за дверь.

Кейт также сказала, что если приходит на вечеринку с партнером, то занимается сексом только с ним. При этом она утверждает, что на подобных мероприятиях обычно собираются знакомые между собой люди. «Я бывала на вечеринках, где чувствовалась нехорошая атмосфера. Было много новичков или люди без уважения относились к твоему личному пространству», — поделилась воспоминаниями порномодель.

В таких случаях, по словам Кейт, она просто уходила или «пережидала какое-то время». Американка также сказала, что всегда старается брать на секс-вечеринки знакомых, чтобы чувствовать себя более уверено. Кейт отметила, что слышала о мероприятиях, где случаются настоящие оргии и к женщинам относятся без должного уважения, однако никогда не пошла бы на такую.

Ранее сообщалось, что секс-вечеринка в лондонском особняке миллионера Эдварда Дейвенпорта закончилась массовой дракой. В результате четыре человека попали в больницу.