Аллигатор попытался заползти в дом и застрял в стуле

В США аллигатор застрял в складном стуле и попал на видео

В США аллигатор решил зайти в дом, но застрял в стуле. Об этом сообщает silive.com.

Инцидент произошел в городе Форт-Майерс, штат Флорида. Аллигатор забрел на веранду дома в районе Тортуга. Заметив открытую дверь, рептилия решила зайти и в дом. Однако на пути у аллигатора встало складное садовое кресло. Он смог заползти под него, но легкое кресло зацепилось за шкуру хищника. Когда он попытался пробраться в дом, кресло застряло в узком дверном проеме.

Все происходящее попало на видео, которое снимал хозяин дома. Он позвонил в полицию, и вскоре на место вместе с полицейскими прибыли сотрудники Флоридской комиссии по охране дикой природы. Специалисты заклеили аллигатору челюсти и погрузили его в кузов пикапа.

Видео в своем аккаунте в соцсетях позднее выложили сотрудники управления шерифа. «Тук-тук! Ваш гость жаждет войти!! Наши сотрудники 3-го округа отреагировали на вызов о подозрительном... аллигаторе, стучащем в двери в районе Тортуга», — подписали они ролик.

Ранее сообщалось, что в штате Колорадо, США, аллигатора Морриса, известного по съемкам в голливудских фильмах, не стало от старости 11 мая.

290–килограммовая кинозвезда жила на ферме аллигаторов Джея Янга.