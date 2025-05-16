Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:42, 16 мая 2025Бывший СССР

Белоусов рассказал об итогах переговоров с министром обороны соседней страны

Белоусов положительно оценил переговоры с министром обороны Белоруссии Хрениным
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал об итогах переговоров с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным и положительно оценил их итоги. Об этом сообщает ТАСС.

«Подтвердили единство подходов (...) по всем ключевым вопросам и стратегии в текущей ситуации, к оценке вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства», — заявил глава Минобороны.

Он добавил, что страны договорились принять совместные меры для противодействия любым возможным угрозам.

16 мая стало известно о закрытой встрече Лукашенко и Белоусова. В ходе обсуждения затрагивалось военно-техническое сотрудничество России и Белоруссии. Лукашенко поблагодарил Россию за поставленную военную технику, отметив совместную работу над новыми видами вооружений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа. Что известно о результатах переговоров?

    Мирный житель пострадал из-за удара украинского дрона по автомобилю в российском регионе

    В России задержали осквернившего «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе мужчину

    Глава Минобороны Польши раскрыл главный страх Запада

    Пробуждение семьи гималайских медведей после зимы сняли на видео в заповеднике Приморья

    В МИД оценили результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

    В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

    Подростка выносили на руках после массовой драки в российском городе

    Раскрыто самое дорогое время для пересадки волос в Турции

    Людей старше 50 лет призвали регулярно проверять зрение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости