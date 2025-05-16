Белоусов рассказал об итогах переговоров с министром обороны соседней страны

Белоусов положительно оценил переговоры с министром обороны Белоруссии Хрениным

Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал об итогах переговоров с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным и положительно оценил их итоги. Об этом сообщает ТАСС.

«Подтвердили единство подходов (...) по всем ключевым вопросам и стратегии в текущей ситуации, к оценке вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства», — заявил глава Минобороны.

Он добавил, что страны договорились принять совместные меры для противодействия любым возможным угрозам.

16 мая стало известно о закрытой встрече Лукашенко и Белоусова. В ходе обсуждения затрагивалось военно-техническое сотрудничество России и Белоруссии. Лукашенко поблагодарил Россию за поставленную военную технику, отметив совместную работу над новыми видами вооружений.