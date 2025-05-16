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13:14, 16 мая 2025Бывший СССР

Белоусов рассказал об укреплении общего с Минском оборонительного пространства

Белоусов: Москва и Минск укрепляют общее оборонительное пространство
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Москва и Минск укрепляют общее оборонительное пространство в ситуации высокого международного давления. Об этом в ходе визита в Белоруссию рассказал министр обороны России Андрей Белоусов, передает «БелТА».

«У нас общее оборонное пространство, которое мы укрепляем в силу очень сложной международной обстановки. Обязаны укреплять как можно быстрее», — заявил министр.

Он добавил, что ключевыми направлениями сотрудничества являются интеграция работы штабов Вооруженных сил двух стран, совместные системы военного образования, а также военно-техническое сотрудничество.

16 мая стало известно о закрытой встрече Лукашенко и Белоусова. В ходе обсуждения затрагивалось военно-техническое сотрудничество России и Белоруссии. Лукашенко поблагодарил Россию за поставленную военную технику, отметив совместную работу над новыми видами вооружений.

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