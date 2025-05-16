Британия призвала усилить давление на Россию

Великобритания выступает за ужесточение давления на Россию по «всем направлениям». Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, передает РИА Новости.
«Мы должны оказать давление на [президента России Владимира] Путина всеми возможными способами, сочетая военную поддержку Украины в том виде, в каком мы ее оказываем, с дипломатическим и экономическим давлением», — сказал политик.
Британский министр также сообщил, что «коалиция желающих» рассматривает планы по обеспечению безопасности Украины «в воздухе и на море», чтобы в перспективе страна могла эффективно сдерживать Россию.
11 апреля Хили анонсировал новый пакет военной помощи Украине от Великобритании на 350 миллионов фунтов стерлингов. В него войдут радарные системы, противотанковые мины и несколько сотен тысяч дронов.