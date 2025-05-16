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19:56, 16 мая 2025Мир

Британия призвала усилить давление на Россию

Хили: Мы должны оказать давление на Путина всеми возможными способами
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Великобритания выступает за ужесточение давления на Россию по «всем направлениям». Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, передает РИА Новости.

«Мы должны оказать давление на [президента России Владимира] Путина всеми возможными способами, сочетая военную поддержку Украины в том виде, в каком мы ее оказываем, с дипломатическим и экономическим давлением», — сказал политик.

Британский министр также сообщил, что «коалиция желающих» рассматривает планы по обеспечению безопасности Украины «в воздухе и на море», чтобы в перспективе страна могла эффективно сдерживать Россию.

11 апреля Хили анонсировал новый пакет военной помощи Украине от Великобритании на 350 миллионов фунтов стерлингов. В него войдут радарные системы, противотанковые мины и несколько сотен тысяч дронов.

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