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00:48, 16 мая 2025Интернет и СМИ

Британский журналист указал на одну странную деталь на переговорах в Стамбуле

Миллер: Переговоры похожи на вечеринку, которую никто не ждет, кроме Зеленского
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Переговоры в Стамбуле, похоже, никто не ждет, кроме президента Украины Владимира Зеленского, который единственный спешит на них попасть. На такую странную деталь указал британский журналист Джонни Миллер на своей странице в соцсети X, комментируя происходящее с организацией мирного процесса в Турции.

«Это как вечеринка, на которую никто не хочет идти. Кроме Зеленского. Он пришел пораньше. Настоящая работа идет в другом месте», — написал Миллер.

Ранее Зеленский заявил, что если бы встречался на переговорах в Турции с российским лидером Владимиром Путиным, то они бы нашли способ договориться о прекращении огня. Он добавил, что в таком случае переговоры бы точно достигли результата, и, возможно, не одного.

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