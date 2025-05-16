Ермак опубликовал фото с Зеленским на переговорах

Глава ОП Украины Ермак опубликовал фото с Зеленским на переговорах в Албании

Президент Украины Владимир Зеленский находится на переговорах с европейскими лидерами на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Албании. Фото с места встречи политиков опубликовал в Telegram глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак.

На кадрах рядом с Зеленским можно заметить премьер-министров Польши и Великобритании Дональда Туска и Кира Стармера, а также канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Кроме того, на встрече присутствует президент Франции Эммануэль Макрон.

Утром 16 мая стало известно, что Зеленский прилетел в Албанию. Информацию об этом подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Позднее украинский лидер прибыл к месту проведения саммита ЕПС в столице Албании Тиране. Его встретил премьер-министр страны Эди Рама.