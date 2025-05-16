Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:41, 16 мая 2025Бывший СССР

Ермак опубликовал фото с Зеленским на переговорах

Глава ОП Украины Ермак опубликовал фото с Зеленским на переговорах в Албании
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал Андрій Єрмак

Президент Украины Владимир Зеленский находится на переговорах с европейскими лидерами на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Албании. Фото с места встречи политиков опубликовал в Telegram глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак.

На кадрах рядом с Зеленским можно заметить премьер-министров Польши и Великобритании Дональда Туска и Кира Стармера, а также канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Кроме того, на встрече присутствует президент Франции Эммануэль Макрон.

Утром 16 мая стало известно, что Зеленский прилетел в Албанию. Информацию об этом подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Позднее украинский лидер прибыл к месту проведения саммита ЕПС в столице Албании Тиране. Его встретил премьер-министр страны Эди Рама.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа. Что известно о результатах переговоров?

    Мирный житель пострадал из-за удара украинского дрона по автомобилю в российском регионе

    В России задержали осквернившего «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе мужчину

    Глава Минобороны Польши раскрыл главный страх Запада

    Пробуждение семьи гималайских медведей после зимы сняли на видео в заповеднике Приморья

    В МИД оценили результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

    В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

    Подростка выносили на руках после массовой драки в российском городе

    Раскрыто самое дорогое время для пересадки волос в Турции

    Раскрыта угроза Мединского на переговорах в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости