Европейские лидеры захотели надавить на Путина полным торговым эмбарго

Politico: ЕС рассматривает вариант введения полного торгового эмбарго против РФ

Европейские лидеры захотели надавить на президента России Владимира Путина после затянувшихся переговоров в Турции и рассматривают вариант введения полного торгового эмбарго против Москвы. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречаются в пятницу, 16 мая, в столице Албании Тиране, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса.

По словам источников, разговор на саммите Европейского политического сообщества в Тиране будет сосредоточен на резком ужесточении санкций против Москвы. Два европейских чиновника отметили, что главы государств обсудят карательные пошлины на российский импорт.

Ранее послы стран Европейского союза согласовали 17-й пакет санкций против России. Канцлер Германии Мерц заявил, что объединение примет новые антироссийские рестрикции 20 мая.