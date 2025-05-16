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08:40, 16 мая 2025Мир

Европейские лидеры захотели надавить на Путина полным торговым эмбарго

Politico: ЕС рассматривает вариант введения полного торгового эмбарго против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Европейские лидеры захотели надавить на президента России Владимира Путина после затянувшихся переговоров в Турции и рассматривают вариант введения полного торгового эмбарго против Москвы. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречаются в пятницу, 16 мая, в столице Албании Тиране, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса.

По словам источников, разговор на саммите Европейского политического сообщества в Тиране будет сосредоточен на резком ужесточении санкций против Москвы. Два европейских чиновника отметили, что главы государств обсудят карательные пошлины на российский импорт.

Ранее послы стран Европейского союза согласовали 17-й пакет санкций против России. Канцлер Германии Мерц заявил, что объединение примет новые антироссийские рестрикции 20 мая.

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