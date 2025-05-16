Флорист раскрыла символизм выбранных для оформления зала переговоров в Стамбуле цветов

Флорист Ивашина заявила о символизме цветов на переговорах России и Украины

В цветочных композициях зала переговоров в Стамбуле флористы использовали розы, эустомы, гиперикумы и цинерарии, которые несут глубокий позитивный смысл на языке растений, рассказала флорист «Цветочки да ягодки» Наталья Ивашина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Флорист рассказала, что цветы в украшении интерьера зала переговоров передают важное послание о ценности каждого момента в жизни. Она отметила, что в композициях хорошо видны розы красного и белого цвета, которые символизируют красоту и преданность, важность и торжественность происходящего события.

Эксперт обратила внимание на эустомы в оформлении, которые в переводе с греческого буквально означают «прекрасные уста» и могут являться символом переговоров. Кроме того, цветок несет в себе смысл преданности и неординарности, добавила она.

«Гиперикум — широко известен в нашей стране как зверобой. Его белые ягоды означают удачу, верность, оптимизм и свет. Цинерария, по древней легенде, олицетворяет удачу, благополучие и успех. Ее перистые бело-серебристые листья создают впечатление нежности и изящества», — отметила Ивашина.

Эксперт рассказала, что для цветочного декора флористы использовали определенные цвета. Она объяснила, что красный выражает жизненную силу, красоту, могущество и смелость, зеленый — предельно материален и действует успокаивающе, а белый и серебристый связаны с представлением о явном, законном и истинном.

Ранее стало известно о начале переговоров делегаций России и Украины при посредничестве Турции. Встреча проходит в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче.