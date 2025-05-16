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17:46, 16 мая 2025Мир

Глава Минобороны Польши раскрыл главный страх Запада

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Запад боится улучшения отношений России и Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Запад боится возможного улучшения российско-украинских отношений. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Это был бы самый худший для нас всех сценарий, если бы Украина, как когда-то после "оранжевой революции", начала смотреть в сторону России (...). На сегодняшний день этому ничто не предвещает, но если Запад не будет всячески поддерживать Киев, то настроения на Украине могут поменяться», — допустил глава оборонного ведомства.

При этом Косиняк-Камыш в очередной раз повторил свое заявление о том, что Варшава не намерена отправлять свой военный контингент на Украину.

14 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет отправлять свои подразделения на Украину, даже если западные страны начнут операцию по размещению своих войск на территории страны.

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