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16:16, 16 мая 2025Мир

Канцлер Германии оценил переговоры в Стамбуле

Мерц: Переговоры в Стамбуле стали первым позитивным сигналом
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле стали «первым позитивным сигналом» в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает агентство Reuters.

«Тот факт, что они [Россия и Украина] встречаются сегодня впервые за три с половиной года, является очень небольшим, но первым позитивным сигналом», — отметил глава немецкого правительства.

При этом Мерц одновременно призвал оказывать дальше военную помощь Киеву, но при этом «активизировать усилия» по проведению переговоров.

Ранее российская делегация временно покинула зал переговоров, где проходит встреча с Украиной в Стамбуле. Параллельно с этим представители турецкого МИД сообщали, что встреча не приостановилась, а завершилась. Стороны собираются для выступления с заявлением по итогам переговоров.

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