Мединский напомнил предостережение Бисмарка о русских

Мединский: Бисмарк говорил, что русские всегда приходят за своим

Глава российской делегации и помощник президента России Владимир Мединский напомнил о предостережении первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка для тех, кто пытается обмануть русских. Его слова передают РИА Новости.

«Он [Бисмарк] всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим". Вот это "русские всегда приходят за своим", мне кажется, очень важный урок истории», — сказал он.

Ранее Мединский, комментируя предложения о проведении встречи России и Украины в Стамбуле только после «перемирия», процитировал Наполеона Бонапарта: «Война и переговоры ведутся одновременно».

Ранее завершились российско-украинские переговоры в Стамбуле, они проходили почти два часа. Глава делегации России отметил, что считает результаты удовлетворительными.