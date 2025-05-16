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18:44, 16 мая 2025Мир

Мединский процитировал Наполеона после переговоров с Украиной

Мединский: Война и переговоры ведутся одновременно
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Война и переговоры ведутся одновременно. Так глава российской делегации Владимир Мединский, сославшись на Наполеона Бонапарта, ответил тем, кто настаивал на проведении встречи только после «перемирия», передает РИА Новости.

«О чем сейчас много кто говорит, что якобы сначала должно быть перемирие, 30 дней, 60 дней, неважно (...). Как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», — указал помощник президента России.

Также Мединский привел в пример Корейскую войну и войну США с Вьетнамом, подчеркнув, что «переговоры между конфликтующими сторонами проходили параллельно с ходом боевых действий».

Ранее Мединский напомнил о предостережении первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, подчеркнув, что «рано или поздно русские всегда приходят за своим».

Переговоры России и Украины в Стамбуле по урегулированию конфликта завершились в 15:20 по московскому времени. Они продолжались почти два часа.

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