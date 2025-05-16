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10:16, 16 мая 2025Бывший СССР

Мирошник рассказал о приказах солдатам ВСУ убивать мирное население под Курком

Мирошник: Солдатам ВСУ приказали убивать русскоязычное население под Курском
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что попавшим в плен украинским военнослужащим командование приказывало убивать русскоязычное население региона. Его слова передает РИА Новости.

«Военнослужащие украинских вооруженных формирований, которые попали там в плен, они открытым текстом дают показания, что они получили приказы убивать мирное население», — рассказал Мирошник.

По его словам, украинские военные получили приказ убивать русскоязычное население, но западные политики и СМИ не хотят замечать преступлений против мирных жителей.

«Им очень не хочется подтверждать, что украинский режим, к созданию и финансированию которого они причастны, является режимом, который нарушает нормы международного гуманитарного права», — добавил посол.

Ранее Мирошник заявил, что увеличившаяся активность ударов ВСУ по приграничным районам Белгородской области показывает «истинное стремление» президента республики Владимира Зеленского к миру.

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