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11:28, 16 мая 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Тишковец: На выходных в Москве ожидаются 20-градусное тепло и дожди
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На предстоящих выходных, 17 и 18 мая, в Москве прогнозируются 20-градусное тепло и дожди. О том, какая погода ждет жителей столицы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в ближайшие субботу и воскресенье в ночные часы столбики термометров будут опускаться не ниже плюс 8-11 градусов, а после полудня, несмотря на повышенную вероятность осадков, воздух будет прогреваться до отметки 20 градусов и более. Между тем он добавил, что на следующей неделе вновь похолодает: температура в сумерках будет составлять плюс 5-10 градусов, а днем — плюс 13-18. Кроме того, ожидаются дожди.

Ранее в этот же день коллега Тишковца, Михаил Леус, сообщил, что прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с начала мая. Так, минимальная температура воздуха в столице, согласно данным метеостанции ВДНХ, не опускалась ниже плюс 10,4 градуса.

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