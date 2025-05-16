Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:19, 16 мая 2025Силовые структуры

На жителя Камчатки завели дело за реабилитацию нацизма

На жителя Камчатки завели уголовное дело за реабилитацию нацизма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает управление СК России по региону, пишет ТАСС.

Отмечается, что в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина опубликовал в одном из мессенджеров комментарии, в которых содержалась положительная оценка насильственных действий, «признанных приговором Международного военного трибунала преступлением против человечности».

11 мая задержали подростков, осквернивших георгиевскую ленту. Следственный комитет организовал проверку по статьям «Осквернение символов воинской славы России» и «Халатность» УК РФ. Также будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма». Кроме того, следователи проверят законность выдачи гражданства родителям детей, осквернивших георгиевскую ленту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский назвал срок ожидания Россией украинской делегации

    Киев захотел использовать Мединского для срыва переговоров

    На жителя Камчатки завели дело за реабилитацию нацизма

    Минобороны рассказало о подвиге прапорщика Габеева

    Суд отклонил иск Егора Крида к Мизулиной

    В России предложили вариант сотрудничества с НАТО

    Учительницу арестовали за секс с несколькими учениками

    В США рассказали о «перезагрузке» российского «Адмирала Нахимова»

    Определен оптимальный для женщин размер полового члена

    Мужчина с флагом Украины требовал убить премьера Словакии Фицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости