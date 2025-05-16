На жителя Камчатки завели дело за реабилитацию нацизма

На жителя Камчатки завели уголовное дело за реабилитацию нацизма

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает управление СК России по региону, пишет ТАСС.

Отмечается, что в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина опубликовал в одном из мессенджеров комментарии, в которых содержалась положительная оценка насильственных действий, «признанных приговором Международного военного трибунала преступлением против человечности».

11 мая задержали подростков, осквернивших георгиевскую ленту. Следственный комитет организовал проверку по статьям «Осквернение символов воинской славы России» и «Халатность» УК РФ. Также будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма». Кроме того, следователи проверят законность выдачи гражданства родителям детей, осквернивших георгиевскую ленту.