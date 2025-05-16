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15:30, 16 мая 2025Наука и техника

Назван смертельно опасный для мужчин синдром

JAHA: Мужчины умирают от синдрома «разбитого сердца» в два раза чаще женщин
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Сильный стресс может не только ранить душу, но и буквально остановить сердце. Новое исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, показало: мужчины умирают от так называемого синдрома разбитого сердца более чем в два раза чаще, чем женщины.

Речь идет о кардиомиопатии такоцубо — редком, но опасном нарушении работы сердца, возникающем на фоне сильного эмоционального или физического стресса. Ученые проанализировали данные почти 200 тысяч пациентов в США за период с 2016 по 2020 год. Оказалось, что, хотя женщины болеют этим синдромом чаще, смертность у мужчин существенно выше: 11,2 против 5,5 процента.

Основной версией ученых остается различие в триггерах заболевания. У мужчин чаще встречается форма, вызванная физическим стрессом, например инфекцией или хирургическим вмешательством, а она тяжелее и опаснее. Кроме того, гормональные различия могут играть роль в уязвимости сердечной мышцы.

Симптомы синдрома часто напоминают инфаркт: острая боль в груди, одышка, аритмия. Но если своевременно поставить правильный диагноз и начать лечение, осложнений можно избежать. Авторы призывают врачей чаще учитывать это состояние при жалобах на боли в груди после стресса, а также назначать препараты, снижающие риск тромбообразования при высоком риске инсульта.

В апреле кардиологи обнаружили, что увеличить риск внезапной остановки сердца у людей младше 40 лет может прием антидепрессантов. Анализ национальной статистики смертности показал: чем продолжительнее курс лечения, тем выше вероятность внезапной смерти без предварительных признаков.

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