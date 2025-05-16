Назван срок открытия нового участка дублера Алтуфьевского шоссе

Shot: Новый участок дублера Алтуфьевского шоссе откроют в октябре 2025 года

Новый участок дублера Алтуфьевского шоссе откроют в октябре 2025 года. Срок запуска движения по нему назвал Telegram-канал Shot.

Речь о путепроводе через железнодорожные пути в районе Бибирево, возведением которого занимаются 250 человек и 30 единиц техники. Участок протяженностью 135 метров свяжет Костромскую улицу и Юрловский проезд и станет частью дублера Алтуфьевского шоссе. На нем будут две полосы движения в каждом направлении. Его появление улучшит транспортную ситуацию для 400 тысяч москвичей: дорога позволит существенно разгрузить шоссе, а также прилегающие к нему улицу. Вместе с путепроводом специалисты построят новые развязки и подземный переход, а также возведут и реконструируют более трех километров дорог. На данный момент готовность объекта составляет 36 процентов.

Ранее стало известно, что на западе Москвы появится мост через Москву-реку в виде паруса, который соединит Филевский парк с Северо-Западной хордой.