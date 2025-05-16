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22:46, 16 мая 2025МирЭксклюзив

Названо значение встречи Путина и Трампа для переговоров по Украине

Политолог Наумов: Без встречи Путина и Трампа не завершить конфликт на Украине
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Juhani Kandell / Globallookpress.com

Без встречи президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина сложно представить завершение конфликта на Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Без Дональда Трампа дело с мертвой точки не сдвинется», — назвал он значение российско-американского саммита.

При этом проведение подобной встречи, в отличие от переговоров Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, на данный момент вполне возможно. Кроме того, по словам эксперта, в России считают, что именно США смогут не только завершить боевые действия, но и гарантировать выполнения мирного соглашения украинской стороной.

Алексей Наумов также объяснил роль США на переговорах России и Украины в Стамбуле. По его мнению, без участия американской стороны встреча в принципе могла не состояться.

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