Названо значение встречи Путина и Трампа для переговоров по Украине

Политолог Наумов: Без встречи Путина и Трампа не завершить конфликт на Украине

Без встречи президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина сложно представить завершение конфликта на Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Без Дональда Трампа дело с мертвой точки не сдвинется», — назвал он значение российско-американского саммита.

При этом проведение подобной встречи, в отличие от переговоров Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, на данный момент вполне возможно. Кроме того, по словам эксперта, в России считают, что именно США смогут не только завершить боевые действия, но и гарантировать выполнения мирного соглашения украинской стороной.

Алексей Наумов также объяснил роль США на переговорах России и Украины в Стамбуле. По его мнению, без участия американской стороны встреча в принципе могла не состояться.