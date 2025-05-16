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15:54, 16 мая 2025Наука и техника

Норвегия подписала лунные соглашения Artemis

Норвегия присоединилась к американской лунной программе Artemis
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: NASA

Норвегия присоединилась к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соглашение подписала в Осло министр торговли и промышленности Норвегии Сесили Мирсет. На церемонии присутствовал представитель посольства США в стране.

Норвегия стала 55-м государством, присоединившимся к соглашениям Artemis, регулирующим основные принципы поведения в дальнем космосе — в частности, на Луне.

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