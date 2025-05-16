Норвегия подписала лунные соглашения Artemis

Норвегия присоединилась к американской лунной программе Artemis

Норвегия присоединилась к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соглашение подписала в Осло министр торговли и промышленности Норвегии Сесили Мирсет. На церемонии присутствовал представитель посольства США в стране.

Норвегия стала 55-м государством, присоединившимся к соглашениям Artemis, регулирующим основные принципы поведения в дальнем космосе — в частности, на Луне.

Ранее издание European Spaceflight сообщило, что Европейское космическое агентство отреагировало на возможное сокращение совместных с НАСА лунных программ Orion и Gateway, которое содержится в варианте бюджета, предлагаемом администрацией президента США Дональда Трампа. Европейская организация начала переговоры как с американским, так и с другими космическими агентствами.