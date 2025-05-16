Один из главных импортеров российской нефти резко снизил ее закупки

Экспорт российской нефти в Индию сократился на 28 процентов в феврале

По итогам февраля 2025 года суммарные объемы поставок российской нефти в Индию сократились на 23 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 4,87 миллиона тонн. О резком снижении экспорта сырья из РФ сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Министерства торговли азиатской страны.

В месячном выражении поставки российской нефти в этом направлении упали на 28 процентов. В результате доля экспорта РФ в структуре индийского импорта сырья за отчетный период сократилась примерно на 6 процентных пунктов — с 37 до около 31 процента. Совокупные доходы российских поставщиков от продажи нефти в азиатскую страну в последний зимний месяц составили 2,74 миллиарда долларов.

Несмотря на это, по итогам февраля Россия сохранила за собой статус крупнейшего экспортера сырья в Индию. На втором месте оказался Ирак (3,11 миллиона тонн, минус 21 процент год к году), а топ-3 замкнула Саудовская Аравия с результатом в 2,52 миллиона (минус 39 процентов). Стоимость экспорта нефти из этих стран составила 1,74 и 1,51 миллиарда долларов соответственно. В целом за первые два месяца Индия импортировала 34,07 миллиона тонн нефти общей стоимостью 18,97 миллиарда долларов. В физическом выражении закупки просели на 20,5 процента год к году. В феврале снижение составило 30,9 процента (до 15,5 миллиона тонн).

После ввода масштабных западных санкций Россия фактически лишилась главного рынка сбыта для своего сырья. До 2022 года таковым являлся Евросоюз. После начала боевых действий на Украине российские экспортеры стали активно диверсифицировать географию поставок за рубеж. Главными направлениями для них стали Индия и Китай. По итогам 2024 года РФ нарастила поставки в первую страну на 6,9 процента, до 87,5 миллиона тонн и значительно опередила своих ближайших преследователей — Ирак и Саудовскую Аравию.

Однако после резкого ужесточения санкционного контроля со стороны США экспорт нефти РФ в Индию начала стремительно падать на фоне опасений местных нефтеперерабатывающих заводов попасть под вторичные ограничения Вашингтона. В результате в феврале 2025-го экспорт российского сырья в Индию упал до минимума с января 2023-го и составил в среднем примерно 1,4 миллиона баррелей в сутки. Компенсировать часть выпавших объемов азиатской стране удалось за счет наращивания импорта нефти из Нигерии, Анголы, Мексики и Колумбии.