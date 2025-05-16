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07:36, 16 мая 2025Россия

Озвучена главная задача ВС России в зоне СВО

Водолацкий: Взятие Красноармейска в кольцо является главной задачей для ВС РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В настоящий момент главной задачей ВС России в зоне спецоперации (СВО) является взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) в кольцо с помощью беспилотных авиации и артиллерии. Также им необходимо уничтожить украинских военных, оставшихся в городе, такие планы озвучил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, его цитирует ТАСС.

«Те подразделения, которые Сырский направил после переформирования и те, которые прибыли после обучения из Англии и Франции, они сейчас прибыли на Красноармейское направление. Они пополняют те подразделения, которые понесли большие потери», — уточнил парламентарий.

По словам депутата, в настоящее время в городе идут ожесточенные бои. Приоритетом для российской армии является безопасность мирного населения, также им необходимо максимально применять беспилотную авиацию и артиллерию, чтобы окружить противника.

Ранее глава Донецкой народной республике (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ могут попасть в окружение на нескольких участках фронта в регионе. Речь идет об окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск), Дзержинска (украинское название — Торецк) и в Часовом Яре.

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