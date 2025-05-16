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19:54, 16 мая 2025Из жизни

Пережившая укус гремучей змеи женщина рассказала о поменявшей цвет коже

Жительницу США в собственном саду укусила гремучая змея
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: видео ABC 10 News

Жительницу США укусила гремучей змеи. О пережитом опыте она рассказала Daily Mirror.

55-летняя Трейси Гудман из города Альпайн, Калифорния, пропалывала клумбы у себя в саду, когда вдруг почувствовала резкий укол в ногу и поняла, что ее укусила змея. Вскоре она заметила, что кожа поменяла цвет. «Я заметила, как моя рука и вены стали неоново-желтыми. У меня опухли рот и язык, а затем начались судороги», — рассказала Гудман.

Услышав крики о помощи, соседи вызвали скорую помощь, и Гудман срочно доставили в больницу. Ее состояние ухудшалось, несмотря на введенное противоядие. Уже в больнице у женщины усилились судороги. Это вызвало тревогу у врачей, которые раньше не видели такого комплекса симптомов из-за змеиных укусов. В итоге женщина провела два дня в реанимации и получила две дозы противоядия, прежде чем вернуться домой.

Сейчас Гудман восстанавливается, но ткани на ее левой ноге остались повреждены: она постоянно ощущает покалывание в этой области. Змею, укусившую ее, так и не нашли.

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В США ежегодно фиксируется от семи до восьми тысяч укусов ядовитых змей, однако лишь 5-10 случаев заканчиваются летальным исходом, так как большинство змей неядовиты. Людям советуют работать в садовых перчатках и проверять траву и кусты палкой, прежде чем начинать прополку.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке ядовитая змея укусила сотрудника, который ее кормил. Спасти мужчину не удалось: его сердце остановилось в реанимобиле.

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