Площадь лесного пожара в российском регионе выросла в 400 раз

В Забайкальском крае площадь лесного пожара выросла в 400 раз за восемь дней

Площадь лесного пожара под Читой Забайкальского края выросла в 400 раз за последние восемь дней. Об этом сообщает прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что охваченная огнем территория увеличилась с 100 гектаров до 40 тысяч гектаров.

«В ходе выезда руководитель регионального надзорного ведомства ознакомился с работой субъектов пожаротушения, поручив подчиненным сотрудникам осуществить необходимые проверочные мероприятия с принятием при наличии оснований мер прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре Забайкальского края.

Ранее в Амурской области мощный лесной пожар вспыхнул рядом с жилыми домами. Сотрудники космодрома «Восточный», которые проживают недалеко от леса, жаловались на трудности с дыханием из-за дыма. Общая площадь пожаров в регионе превышает три тысячи гектаров.

