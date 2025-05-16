Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:44, 16 мая 2025Экономика

Площадь лесного пожара в российском регионе выросла в 400 раз

В Забайкальском крае площадь лесного пожара выросла в 400 раз за восемь дней
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Площадь лесного пожара под Читой Забайкальского края выросла в 400 раз за последние восемь дней. Об этом сообщает прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что охваченная огнем территория увеличилась с 100 гектаров до 40 тысяч гектаров.

«В ходе выезда руководитель регионального надзорного ведомства ознакомился с работой субъектов пожаротушения, поручив подчиненным сотрудникам осуществить необходимые проверочные мероприятия с принятием при наличии оснований мер прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре Забайкальского края.

Ранее в Амурской области мощный лесной пожар вспыхнул рядом с жилыми домами. Сотрудники космодрома «Восточный», которые проживают недалеко от леса, жаловались на трудности с дыханием из-за дыма. Общая площадь пожаров в регионе превышает три тысячи гектаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа. Что известно о результатах переговоров?

    Мирный житель пострадал из-за удара украинского дрона по автомобилю в российском регионе

    В России задержали осквернившего «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе мужчину

    Глава Минобороны Польши раскрыл главный страх Запада

    Пробуждение семьи гималайских медведей после зимы сняли на видео в заповеднике Приморья

    В МИД оценили результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

    В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

    Подростка выносили на руках после массовой драки в российском городе

    Раскрыто самое дорогое время для пересадки волос в Турции

    Раскрыта угроза Мединского на переговорах в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости