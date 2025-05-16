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07:15, 16 мая 2025Интернет и СМИ

Попавший в больницу блогер показал видео падения и пожаловался на сильную боль

Британский блогер Дэниел О'Рейлли попал в больницу после падения с гольф-кара
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Популярный британский блогер Дэниэл О’Рейлли, более известный под псевдонимом Dapper Laughs, попал в больницу после того, как упал с гольф-кара — маленького автомобиля, предназначенного для перевозки игроков в гольф и их клюшек. На это обратило внимание издание Metro.

В видео, которое блогер опубликовал в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), он рассказал, что получил травму спины. «Я не ожидал оказаться в отделении неотложной помощи (...). Не могу говорить из-за *** [чертовой] боли. Очень сильно повредил спину», — пожаловался О’Рейлли.

Он также показал момент своего падения. В ролике можно увидеть, как блогер на гольф-каре двигался по полю, а затем камера резко начала трястись — именно в этот момент О’Рейлли упал с транспортного средства. По словам блогера, в видео слышен хруст его позвоночника при падении.

Ранее сообщалось, что известного британского телеведущего Имонна Холмса госпитализировали после падения в ванной. Холмс опубликовал фотографию, сделанную в машине скорой помощи, и поблагодарил медиков.

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