Раскрыты дальнейшие планы российской делегации

Делегация России планирует отбыть в Москву из Стамбула

Делегация России планирует отбыть в Москву из Стамбула 16 мая, по итогам завершения переговоров с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Ожидается, что делегация России отправится в Москву сегодня», — сообщил собеседник. Дополнительно уточняется, что украинская делегация уже покинула место переговоров и ее автомобили с дипломатическими номерами уехали.

Ранее переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле по урегулированию конфликта завершились. Двусторонняя встреча продолжалась почти два часа.

Также помощник российского лидера Владимир Мединский сообщал, что Москва удовлетворена результатом двусторонних переговоров с Киевом, прошедших в Стамбуле. Он добавил, что Россия и Украина договорились провести большой обмен военнопленными.