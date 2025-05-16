Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:50, 16 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Политолог назвал наиболее вероятный результат переговоров в Стамбуле

Политолог Коньков: Стороны обменяются мнениями на переговорах в Стамбуле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На сегодняшний день до сих пор нельзя с полной уверенностью утверждать, что переговоры в Стамбуле состоятся, отметил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал наиболее вероятные результаты дипломатического диалога.

«Если все-таки состоится разговор на основании тех реалий, которые имеются в политическом и военном плане с учетом того, что украинская делегация в большинстве — это военные, то, наверное, какие-то технические вариации здесь будут возможны. В любом случае мне кажется, что за одну сессию все те накопившиеся вопросы вряд ли можно будет подвести к какой-то резолюции. Скорее, произойдет обмен мнениями, заявление позиций», — поделился политолог.

Ранее делегации США, Турции и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле, где состоится их трехсторонняя встреча.

До этого стало известно, что на 12:30 также запланирована встреча представителей России, Украины и Турции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского рассказали о панике перед переговорами

    В Польше рассказали о передаче Украине советских истребителей

    Избивших экс-хоккеиста системы СКА задержали

    Китайский турист оказался под угрозой тюрьмы в России из-за часов

    В Стамбуле завершились переговоры делегаций США, Турции и Украины

    Steam отреагировала на возможный взлом миллионов геймеров

    Уровню воды в девяти реках России предрекли подъем до опасных отметок

    Прорвавшийся в Курскую область на бронетранспортере украинский военный получил срок

    В Госдуме одобрили одно решение относительно вдов участников СВО

    23-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла в свет в боди и чулках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости