Политолог назвал наиболее вероятный результат переговоров в Стамбуле

Политолог Коньков: Стороны обменяются мнениями на переговорах в Стамбуле

На сегодняшний день до сих пор нельзя с полной уверенностью утверждать, что переговоры в Стамбуле состоятся, отметил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал наиболее вероятные результаты дипломатического диалога.

«Если все-таки состоится разговор на основании тех реалий, которые имеются в политическом и военном плане с учетом того, что украинская делегация в большинстве — это военные, то, наверное, какие-то технические вариации здесь будут возможны. В любом случае мне кажется, что за одну сессию все те накопившиеся вопросы вряд ли можно будет подвести к какой-то резолюции. Скорее, произойдет обмен мнениями, заявление позиций», — поделился политолог.

Ранее делегации США, Турции и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле, где состоится их трехсторонняя встреча.

До этого стало известно, что на 12:30 также запланирована встреча представителей России, Украины и Турции.

