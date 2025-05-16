Россиян предупредили о вызывающем проблемы с сердцем опасном состоянии

Академик Беленков: Висцеральное ожирение может приводить к проблемам с сердцем

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков назвал два способа борьбы с опасным видом ожирения. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он также предупредил, что это состояние может вызывать проблемы с сердцем. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Беленков уточнил, что речь идет о висцеральном ожирении — состоянии, при котором жир скапливается в области живота вокруг внутренних органов. Он объяснил, что такой тип ожирения в сочетании с высоким давлением и холестерином может приводить к необратимым проблемам с сердцем.

Чтобы избавиться от висцерального жира, Беленков порекомендовал дробно питаться. «Если человек хочет похудеть, он не должен быть голодный. Он должен уменьшить размер порций», — подчеркнул кардиолог. Академик добавил, что также худеющему необходимо заниматься спортом или любой другой физической активностью. По его словам, это может быть плавание, скандинавская ходьба или прогулки.

Ранее Беленков рассказал о необычном способе борьбы с метеочувствительностью. Он призвал россиян поклеить яркие обои дома.