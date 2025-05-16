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17:23, 16 мая 2025Культура

Российская актриса сыграет в новом фильме победителя Каннского фестиваля

Лиза Янковская сыграет в фильме Альберта Серра о переговорах США и России
Андрей Шеньшаков
Елизавета Янковская

Елизавета Янковская. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российская актриса Елизавета Янковская сыграет в новом фильме испанского режиссера Альберта Серра «Не от мира сего». Об этом сообщает издание Variety.

Внучка легендарного Олега Янковского присоединилась к актерскому составу картины, в которой уже заявлены Райли Кио и Ф. Мюррей Абрахам. Ранее была информация об участии в проекте Кристен Стюарт, но актриса выбыла по причине занятости на других съемках.

Сюжет фильма «Не от мира сего» повествует об американской делегации, которая отправляется в Россию на переговоры на фоне конфликта на Украине. Сообщается, что проект «исследует многолетнее соперничество» между нашей страной и Соединенными Штатами. Кого именно сыграет Янковская, не сообщается.

Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов, сыгравший в нашумевшем фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, подписал контракт с известным голливудским агентством United Talent Agency.

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