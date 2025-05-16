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12:18, 16 мая 2025Мир

Российская делегация еще не прибыла на место переговоров

Российская делегация еще не прибыла на место переговоров в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Российская делегация еще не прибыла на место переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отрицательно ответил на вопрос РИА Новости о прибытии российской стороны на место проведения встречи.

Ранее в Стамбуле завершились трехсторонние переговоры делегаций США, Турции и Украины. Встреча продолжалась более часа и проходила в президентском офисе Долмабахче.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий и встретиться в Стамбуле. Российскую сторону на переговорах представляет помощник российского лидера Владимир Мединский.

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