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12:41, 16 мая 2025Мир

Российская делегация выехала на переговоры с Украиной

Делегация РФ выехала на место переговоров с Украиной в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская делегация выехала на переговоры с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Едут во дворец», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Киев в ходе предстоящих переговоров с Москвой попросит организовать встречу президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Какой может быть повестка встречи, не уточняется.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий и встретиться в Стамбуле. Российскую сторону на переговорах представляет помощник российского лидера Владимир Мединский.

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