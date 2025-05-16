Российская делегация выехала на переговоры с Украиной

Делегация РФ выехала на место переговоров с Украиной в Стамбуле

Российская делегация выехала на переговоры с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Едут во дворец», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Киев в ходе предстоящих переговоров с Москвой попросит организовать встречу президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Какой может быть повестка встречи, не уточняется.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий и встретиться в Стамбуле. Российскую сторону на переговорах представляет помощник российского лидера Владимир Мединский.