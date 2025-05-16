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08:37, 16 мая 2025Силовые структуры

Российские пожарные раскрыли жуткую причину возгорания дома

В Усть-Лабинске в сгоревшем доме нашли завернутое в ковер тело заколотой женщины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту расправы над 41-летней россиянкой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным следствия, дело начали расследовать из-за пожара в одном из частных домов Усть-Лабинска. На месте случившегося пожарные обнаружили жуткую находку — завернутое в ковер обгоревшее женское тело. На шее было характерное для колющего орудия ранение. Вскоре выяснилось, что в дом женщина пришла в компании 36-летнего знакомого.

Расследование показало, что во время загородного отдыха в компании произошла ссора и один из приятелей ударил женщину ножом в шею. Друзья решили замотать ее в ковер и устроить поджог, чтобы скрыть следы преступления, а сами подались в бега. Всех троих уже задержали полицейские, с ними работают следователи.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в поджоге 40 дач в кооперативе «Малиновка» на территории Читинского района.

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