Российским детям презентовали «Военную азбуку»

В Алтайском крае детям презентовали «Военную азбуку» с описанием пакета солдата

В Алтайском крае детям презентовали «Военную азбуку» с описанием индивидуального пакета солдата. Об этом сообщили в региональном Минкульте.

В российском ведомстве пояснили, что книга появилась в рамках губернаторских издательских проектов. На презентацию были приглашены барнаульские студенты и школьники.

От обычной азбуки книга отличается тем, что буква «А», например, представлена не аистом, а аэростатом, «К» и «Л» рассказывают о функциях солдатского котелка и ложки, а «И» — это индивидуальный пакет.

Кроме того, каждую букву снабдили QR-кодов, отсканировав который можно «взаимодействовать с предметом на экране своего телефона или увидеть познавательный видеоролик».

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Балашиха девятиклассниц из школы №1 привлекли к двухчасовому изготовлению окопных свечей после основных уроков.