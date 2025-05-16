Tesla обвинили в обмане владельцев электрокаров

Tesla начала продавать подержанные электрокары вместо использования в роботакси

Корпорация Tesla начала продавать подержанные электрокары, хотя обещала использовать их в качестве роботакси. Об этом сообщает Reuters.

Источники в компании рассказали, что начали продавать подержанные автомобили со скидкой новым клиентам. С 2019 года фирма предлагала брать новые модели в лизинг с выплатой части стоимости машины, а затем возвращать их Tesla. В корпорации заявляли, что бывшие в употреблении электрокары пополнят парк беспилотного такси. Как сообщили инсайдеры, этого не произошло: подержанные авто начали перепродавать новым покупателям.

«У вас не будет возможности купить их, потому что мы хотим забрать автомобили себе», — заявил глава Tesla Илон Маск на встрече инвесторов в Калифорнии в апреле 2019 года. По оценкам журналистов, это было хорошее предложение в условиях кризиса на рынке во время пандемии COVID-19. По мнению аналитиков, корпорация обманула всех.

В публикации говорится, что Tesla для повышения привлекательности таких электрокаров бесплатно оснащают их функциями беспилотного управления Full Self-Driving (FSD), которые отдельно стоят 15 тысяч долларов (около 1,2 миллиона рублей).

«Tesla нашла необычайно прибыльный способ заработать деньги, перепродав многие из автомобилей, вышедших из лизинга», — отметили журналисты. Подобную практику они назвали неэтичной, но законной. Согласно финансовым отчетам, компания сдала в аренду по всему миру более 314 тысяч машин.

В середине мая источники издания The Information заявили, что корпорация Tesla испытывает проблемы с запуском беспилотного такси в США. Скорее всего, фирма не успеет запустить свой сервис до конца 2025 года.