Политолог Ткаченко: Цель Киева в Стамбуле — добиться перемирия любой ценой

Целью Украины на переговорах с Россией в Стамбуле 16 мая является попытка добиться 30-дневного перемирия для сохранения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Цель перед ней поставлена лишь одна: любой ценой добиться перемирия на максимально долгий срок, поскольку только таким способом Украина может остановить движение Вооруженных сил России в зоне СВО и неизбежный разгром ВСУ Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Ткаченко прокомментировал состав украинской делегации в Стамбуле и подчеркнул, что рассматривать подбор ее участников в сугубо академических терминах невозможно из-за действий президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, составом переговорщиков Киев намерен показать убедительность нынешнего военного потенциала страны.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров назвал предварительные условия для урегулирования конфликта с Россией. По его словам, предпосылками мира для Киева остаются прекращение огня и обмен пленными.