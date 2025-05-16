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12:53, 16 мая 2025Бывший СССР

Украина назвала предварительные условия для урегулирования конфликта

Умеров: Предпосылками для мира остаются прекращение огня и обмен пленными
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Omar Havana / Getty Images

Предпосылками мира для Киева остаются прекращение огня и обмен пленными. Такие предварительные условия для урегулирования конфликта назвал глава украинской делегации в Стамбуле, министр обороны Украины Рустам Умеров, передает агентство Reuters.

«Мир возможен только в том случае, если Россия согласится на 30-дневное прекращение огня, возвращение похищенных детей и обмен военнопленными [в формате] все на все», — приводятся в публикации слова переговорщика.

16 мая в столице Турции пройдут первые после 2022 года прямые переговоры Москвы и Киева. Российскую переговорную команду возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую делегацию — министр обороны Украины Рустам Умеров.

Ранее в офисе Зеленского рассказали о панике перед переговорами. Отмечается, что в Киеве вызывает напряженность позиция США, которая расходится с дипломатической линией Европы и допускает возможность уступок для России.

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