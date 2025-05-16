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19:23, 16 мая 2025Культура

Участник «Евровидения-2025» назвал братом сбежавшего из России фронтмена Little Big

Томми Кэш заявил, что считает Илью Прусикина старшим братом
Ольга Коровина
Томми Кэш

Томми Кэш. Фото: Martin Meissner / AP

Участник конкурса «Евровидение-2025» от Эстонии Томми Кэш назвал старшим братом солиста группы Little Big Илью Прусикина (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом он сообщил изданию Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом).

По мнению Кэша, коллектив Прусикина Little Big победил бы на «Евровидении» с треком UNO, если бы в 2020 году конкурс не отменили из-за пандемии коронавируса. «Они очень крутые люди. Илья для меня как старший брат», — отметил музыкант.

В 2022 году Прусикин покинул Россию и переехал в США. В 2023-м артиста признали иноагентом. Уточнялось, что он получал помощь от иностранных источников, проводил концерты в недружественных странах, на которых выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, музыкант распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти.

Ранее стало известно, что артисток группы Tautumeitas осудили в Латвии за то, что они пообщались с журналистом на русском языке на «Евровидении».

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