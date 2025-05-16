Украина заявила о готовности к полному прекращению огня

Умеров: Украина готова к полному прекращению огня

Украина готова к полному прекращению огня и к прямым переговорам на самом высоком уровне. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, передает Reuters.

«Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру. Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям», – сказал он.

Ранее российская делегация выехала на переговоры с Украиной в Стамбуле.

До этого стало известно, что из-за неопределенности условий переговоров Москвы и Киева в Стамбуле в офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского начала нарастать паника перед дипломатическим контактом с Россией. Издание Spiegel отметило, что в Киеве вызывает напряженность позиция США, которая расходится с дипломатической линией Европы и допускает возможность уступок для России.