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12:54, 16 мая 2025Бывший СССР

Украина заявила о готовности к полному прекращению огня

Умеров: Украина готова к полному прекращению огня
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина готова к полному прекращению огня и к прямым переговорам на самом высоком уровне. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, передает Reuters.

«Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру. Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям», – сказал он.

Ранее российская делегация выехала на переговоры с Украиной в Стамбуле.

До этого стало известно, что из-за неопределенности условий переговоров Москвы и Киева в Стамбуле в офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского начала нарастать паника перед дипломатическим контактом с Россией. Издание Spiegel отметило, что в Киеве вызывает напряженность позиция США, которая расходится с дипломатической линией Европы и допускает возможность уступок для России.

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