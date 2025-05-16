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19:01, 16 мая 2025Моя страна

В Челябинске проведут благотворительный турнир по баскетболу

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock / Fotodom  

В Челябинске проведут благотворительный турнир по баскетболу 3×3 «АнгелБаскет», чтобы помочь семилетней девочке с лейкозом. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Спортивное мероприятие состоится 1 июня на Алом. Соревнование станет завершающим этапом масштабного спортивного праздника «Леброша BOOM», организованного в рамках детского фестиваля мороженого «ЕдиноРожок».

В турнире примут участие представители спорта, медиа, бизнеса и все неравнодушные жители города. Главная цель — помочь семилетней Вике Гаевой, которая страдает от острого миелоидного лейкоза. В 2024 году ей успешно провели трансплантацию костного мозга, сейчас ребенку жизненно необходим препарат «Джакави» для сопроводительной терапии.

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«Турнир уже стал традиционным. В основе лежит хорошая идея, которая помогает детям и объединяет челябинцев. Баскетбол — это не только про эмоции, но и про добрые дела», — отметил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Весь день на фестивале «ЕдиноРожок» будет работать открытая баскетбольная площадка. Любой желающий сможет попробовать себя в конкурсах бросков, играх 1×1, веселых стартах и других активностях. Лучшие участники получат призы от Федерации баскетбола.

Ранее стало известно, что в России проведут автопробег ради помощи тяжелобольным детям.

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