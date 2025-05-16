В ЕС оценили переговоры России и Украины

Балаж Орбан: Переговоры РФ и Украины в Стамбуле являются большим шагом к миру

Прошедшие в Стамбуле прямые переговоры России и Украины являются большим шагом к миру. Так политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его однофамилец Балаж Орбан оценил встречу в своем аккаунте социальной сети Х.

«Огромный шаг к миру: впервые за три года Россия и Украина за одним столом переговоров в Стамбуле», — отметил советник венгерского премьера.

Кроме того, Орбан поблагодарил администрацию США за проделанные усилия в продвижении урегулирования украинского кризиса.

Ранее завершились российско-украинские переговоры в Стамбуле, они проходили почти два часа. Глава делегации России Владимир Мединский отметил, что считает результаты удовлетворительными. Стороны договорились проработать и представить свое видение возможного будущего прекращения огня на Украине, после чего встречи сторон продолжатся.