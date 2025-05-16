В Госдуме одобрили одно решение относительно вдов участников СВО

В ГД одобрили право вдов бойцов СВО на использование авто до наследования

В Госдуме одобрили одно решение относительно вдов участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о праве на использование автомобилей до вступления в наследство, передает ТАСС.

Законопроектом предусматривается механизм выдачи нотариусом свидетельства о праве супруга на временное пользование транспортным средством, которое являлось личной собственностью бойца СВО.

Как следует из пояснительной записки, в случае фактического нахождения транспортного средства во владении третьих лиц, не имеющих права собственности на него до оформления наследства, вдовы смогут получить право на пользование этим автомобилем.

Кроме того, на основании документов, выданных нотариусом, вдовы смогут заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности в отношении транспортного средства.

Ранее комитет Госдумы одобрил ко второму чтению заверение завещаний бойцов СВО у командиров части. Речь идет о поправке, согласно которой информация о совершенных нотариальных действиях должна будет направляться напрямую в единую информационную систему нотариата.