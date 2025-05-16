В Кремле оценили возможность возобновления партнерства с НАТО

Песков о возобновлении партнерства с НАТО: Альянс фактически воюет с РФ

Рассуждать о возможности возобновления партнерства России с НАТО трудно, так как альянс фактически воюет с РФ. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля также прокомментировал возможность возобновления работы совета Россия-НАТО. «Здесь каких-то субстантивных предложений на этот счет не было», — отметил Песков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед неформальным заседанием глав МИД государств — членов блока в Турции заявил, что страны Североатлантического альянса должны укреплять оборонную промышленность на фоне «больших успехов» России в этой области. Он подчеркнул, что НАТО должна победить Москву в этом вопросе.