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13:05, 16 мая 2025Мир

В Кремле заявили о международном телефонном разговоре Путина после переговоров

Песков: Путин может вечером провести международный телефонный разговор
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин вечером, 16 мая, может провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня же мы не исключаем проведения президентом Путиным международного телефонного разговора вечером. А также целый ряд обычных рабочих встреч, но уже непубличного характера», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков также сообщил, что российская делегация в Стамбуле находится на постоянной связи с Путиным, президент получает всю информацию в режиме онлайн.

Ранее глава российской делегации, помощник главы государства Владимир Мединский прибыл на переговоры с американской делегацией. Встреча с представителями США пройдет до начала прямых контактов России с Украиной.

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