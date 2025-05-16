В Кремле заявили о международном телефонном разговоре Путина после переговоров

Песков: Путин может вечером провести международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин вечером, 16 мая, может провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня же мы не исключаем проведения президентом Путиным международного телефонного разговора вечером. А также целый ряд обычных рабочих встреч, но уже непубличного характера», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков также сообщил, что российская делегация в Стамбуле находится на постоянной связи с Путиным, президент получает всю информацию в режиме онлайн.

Ранее глава российской делегации, помощник главы государства Владимир Мединский прибыл на переговоры с американской делегацией. Встреча с представителями США пройдет до начала прямых контактов России с Украиной.