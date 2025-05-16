В МИД Украины попросили Китай и Бразилию повлиять на Россию

Представитель МИД Украины Тихий: Китай и Бразилия могут повлиять на Россию

Китай и Бразилия могут помочь добиться от России прекращения огня. Союзников Москвы по БРИКС повлиять на Россию попросил представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает РИА Новости.

«И Китай, и Бразилия регулярно поддерживали идею прекращения огня. Сейчас мы бы хотели увидеть их поддержку, услышать их голос в диалоге с Россией, потому что у них есть влияние на Россию», — заявил парламентарий.

16 мая российская и украинская делегации провели в Стамбуле переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Они продолжались почти два часа.

В результате представители Москвы и Киева договорились провести обмен пленными. Он пройдет по формуле «1000 на 1000».