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20:01, 16 мая 2025Бывший СССР

В МИД Украины попросили Китай и Бразилию повлиять на Россию

Представитель МИД Украины Тихий: Китай и Бразилия могут повлиять на Россию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Reuters

Китай и Бразилия могут помочь добиться от России прекращения огня. Союзников Москвы по БРИКС повлиять на Россию попросил представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает РИА Новости.

«И Китай, и Бразилия регулярно поддерживали идею прекращения огня. Сейчас мы бы хотели увидеть их поддержку, услышать их голос в диалоге с Россией, потому что у них есть влияние на Россию», — заявил парламентарий.

16 мая российская и украинская делегации провели в Стамбуле переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Они продолжались почти два часа.

В результате представители Москвы и Киева договорились провести обмен пленными. Он пройдет по формуле «1000 на 1000».

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