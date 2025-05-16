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07:36, 16 мая 2025Россия

В Минобороны сообщили об отрезании ВСУ путей к границе России

Минобороны: Морпехи отрезают путь пехоте и технике ВСУ к госгранице
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Морпехи Каспийской флотилии отрезают пехоте и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) пути к границе России. Об этом сообщило Минобороны РФ, их заявление приводит ТАСС.

«В ходе ожесточенных боев морпехи демонстрируют высокий профессионализм, стойкость и волю к победе. Морские пехотинцы Каспийской флотилии отрезают путь и уничтожают украинскую пехоту и технику, которые предпринимают попытки добраться к госгранице», — подчеркнули в Минобороны России.

Командир роты морской пехоты с позывным Маяк добавил, что ВСУ деморализованы и не способны оказывать ожесточенное сопротивление.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют пограничные отряды для удержания Локни в Сумской области.

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