В России художник нарисовал картину на дереве и привлек внимание очевидцев

В Уфе неизвестный художник нарисовал картину на дереве

В России неизвестный художник нарисовал картину на дереве и привлек внимание очевидцев. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Жители Уфы в парке Уфимское ожерелье на улице Рихарда Зорге заметили мужчину, который изобразил пейзаж на дереве. На участке растения красками был нанесен рисунок корабля с красными парусами и моря. На кадрах видно, как художник собирает вещи, складывая краски и кисти в свой чемодан.

В апреле сообщалось, что российский художник продолжил дело отца и начал реставрацию его памятников. Анатолий Щетинин около 50 лет назад работал вместе с отцом над монументом героям Великой Отечественной войны в алтайском селе.